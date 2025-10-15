В Израиле идентифицировали останки еще трех заложников

Их тела вернули родным для захоронения

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 октября. /ТАСС/. Работники Национального института судебной медицины Израиля завершили опознание останков еще трех погибших в секторе Газа заложников, которые 14 октября были возвращены на территорию еврейского государства. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

Всего израильской стороне вечером 14 октября было передано четыре гроба, идентифицировать удалось только трех погибших, чьи имена преданы огласке. Это Тамир Нимроди, Уриэль Барух и Эйтан Леви. Их тела возвращены родным для захоронения. Судмедэксперты продолжают процесс идентификации останков из четвертого гроба.

Нимроди являлся военнослужащим, во время атаки палестинских радикалов на Израиль 7 октября 2023 года он был похищен с военной базы у границы с Газой и, по данным военных, "предположительно, убит в плену на ранних этапах войны". В момент гибели ему было 18 лет. Барух в тот день присутствовал на музыкальном фестивале "Нова", который проводился в приграничном поселке Реим. Он погиб во время атаки в возрасте 35 лет, а его тело радикалы увезли в палестинский анклав. Леви - таксист, оказавшийся утром 7 октября на шоссе возле границы с Газой, где и был убит в возрасте 53 лет, его тело также увезли в анклав.

Утром 13 октября радикалы из палестинского движения ХАМАС, согласно договоренностям о мирном урегулировании в Газе, освободили 20 израильских заложников, остававшихся по прошествии двух лет в анклаве. Вечером того же дня через сотрудников Международного комитета Красного Креста израильской стороне были переданы первые четыре гроба с останками погибших похищенных. Власти Израиля сразу выразили недовольство тем, что на первом этапе возвращения останков радикалы вернули только 4 тела из 28. Израильский министр обороны Исраэль Кац назвал это отклонением от соглашения и предупредил, что дальнейшее затягивание радикалами процесса будет иметь последствия. 14 октября Израилю были переданы еще четыре гроба.