СК Армении подтвердил информацию о задержании священнослужителей

Это произошло в рамках расследования уголовного дела о принуждении к участию в собраниях

Редакция сайта ТАСС

ЕРЕВАН, 15 октября. /ТАСС/. Следственный комитет Армении подтвердил информацию о задержании священнослужителей Арагацотнской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ) в рамках расследования уголовного дела о принуждении к участию в собраниях.

"В рамках предварительного расследования уголовного дела, возбужденного по факту использования должностных или служебных полномочий либо оказываемого ими воздействия в целях воспрепятствования проведению собрания или участия в нем, а равно возбуждения материальной заинтересованности в участии в собрании или отказе от участия в нем, проводятся необходимые процессуальные и доказательственные действия", - сказала пресс-секретарь Следственного комитета Армении Кима Авдалян в беседе с ТАСС на просьбу предоставить детали в связи с задержанием священнослужителей Арагацотнской епархии ААЦ. Она добавила, что по данному факту будет сделано дополнительное заявление.

Ранее адвокат Ара Зограбян, занимающийся в Армении делами ряда задержанных священнослужителей, сообщил о задержании пяти священников Арагацотнской епархии и ее главы епископа Мкртича Прошяна (в миру - Айк Прошян). Он добавил, что в их квартирах был проведен обыск.

Расследование в отношении священнослужителей Арагацотнской епархии началось после того, как в сентябре являвшийся на тот момент духовным пастырем Ованаванка (монастырь в селе Оганаван Арагацотнской области) отец Арам Асатрян в эфире Общественного телевидения Армении заявил, что участвовал в 2021 году в митингах оппозиции против своей воли и по поручению своего настоятеля - епископа Прошяна. Дело сначала передали в Генеральную прокуратуру Армении, а потом в Ереванское управление Главного управления уголовной полиции.