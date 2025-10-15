MWM: "Герань-2" может поменять ход украинского конфликта

Помимо улучшения характеристик беспилотника, важным достижением российской стороны стало расширение производства, отмечает журнал

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Российский дрон-камикадзе "Герань-2" может изменить ход конфликта на Украине. Об этом сообщил журнал Military Watch Magazine (MWM).

В публикации издания говорится, что дроны "Герань-2" продемонстрировали новые возможности по поражению движущихся целей вблизи линии фронта и расширили возможности по оказанию непосредственной авиационной поддержки наземным силам России. Отмечается, что успехи данного дрона имеют значительные последствия, "выходящие далеко за пределы украинского театра военных действий", а его растущая способность обнаруживать как стационарные, так и движущиеся цели на территории Украины может стать переломным моментом в ходе украинского конфликта.

Авторы публикации отметили, что помимо улучшения характеристик беспилотника "Герань-2", важным достижением российской стороны стало расширение производства, позволившее "накопить достаточное количество дронов для поражения менее ценных целей на поле боя". Данное обстоятельство, по мнению экспертов журнала, "стало основным фактором, усиливающим давление на украинскую ПВО".

В публикации MWM также подчеркивается, что одним из ключевых достоинств дрона является его низкая стоимость производства. "Стоимость одного дрона составляет менее 30 тыс. долларов, что делает его крайне экономичным средством для нанесения высокоточных ударов", - говорится в публикации.