Путчисты на Мадагаскаре призвали население прекратить массовые манифестации

Полковник Майкл Рандрианирина назвал приоритетом восстановление нормального функционирования административных органов

Редакция сайта ТАСС

ХАРАРЕ, 15 октября. /ТАСС/. Военные, пришедшие 14 октября к власти на Мадагаскаре, призвали население к спокойствию и прекращению массовых манифестаций. Об этом сообщила газета L'Express de Madagascar со ссылкой на заявление полковника Майкла Рандрианирины - главы созданного путчистами нового высшего органа власти, президентского совета республики за реформу (ПСРР).

"Настало время обсудить проблемы за круглым столом", - цитирует полковника газета. По его словам, приоритет ныне - восстановление нормального функционирования административных органов, чтобы "страна могла продолжать жизнь".

Глава ПСРР заявил о намерении начать инклюзивный диалог со всеми заинтересованными сторонами, включая представителей молодежи и движения "Поколение Z" - организаторов антиправительственных выступлений, которые привели к смене власти.

Накануне военные уже приступили к консультациям с депутатами Национальной ассамблеи (нижней палаты парламента) и Высшего конституционного суда.

Со своей стороны, движение "Поколение Z" заявило, что приход военных к власти не является госпереворотом, а "служит подтверждением пробуждения народа".

Созданный путчистами ПСРР состоит из нескольких высокопоставленных чинов ВС Мадагаскара и жандармерии, личности которых пока полностью не обнародованы, указывает издание. В первом указе Рандрианирины отмечается, что "впоследствии в ПСРР, возможно, войдут и гражданские лица".