Аббас дал указание подготовить первый проект конституции Палестины

Президент поручил завершить работу над документом за три месяца

Редакция сайта ТАСС

Президент Палестины Махмуд Аббас © Алексей Майшев/ POOL/ ТАСС

ЖЕНЕВА, 15 октября. /ТАСС/. Президент Палестины Махмуд Аббас дал указание в течение трех месяцев подготовить первый проект национальной конституции. Об этом заявил его спецпосланник и бывший премьер-министр (2019-2024) Мухаммед Штайе.

"Я также являюсь членом комитета, занимающегося разработкой конституции, - сказал он на брифинге для ассоциации аккредитованных при ООН журналистов в Женеве. - Президент дал нам три месяца на то, чтобы завершить работу над первым проектом конституции Палестины. <...> Теперь мы будем преобразовывать палестинскую автономию в Государство Палестина".

13 октября в египетском городе Шарм-эш-Шейх прошел саммит мира, который был созван по случаю прекращения огня в секторе Газа и освобождения всех удерживаемых там израильских заложников. В ходе заседания президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, президент США Дональд Трамп и лидер Турции Тайип Эрдоган подписали итоговое соглашение о прекращении огня в палестинском анклаве. Как сообщила канцелярия ас-Сиси, участники саммита призвали реализовать следующие этапы плана Трампа по разрешению конфликта в секторе, включая вопросы управления, восстановления инфраструктуры и политического урегулирования.