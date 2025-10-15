Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Российская энергетическая неделя
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ мире

Аббас дал указание подготовить первый проект конституции Палестины

Президент поручил завершить работу над документом за три месяца
Редакция сайта ТАСС
09:11

Президент Палестины Махмуд Аббас

© Алексей Майшев/ POOL/ ТАСС

ЖЕНЕВА, 15 октября. /ТАСС/. Президент Палестины Махмуд Аббас дал указание в течение трех месяцев подготовить первый проект национальной конституции. Об этом заявил его спецпосланник и бывший премьер-министр (2019-2024) Мухаммед Штайе.

"Я также являюсь членом комитета, занимающегося разработкой конституции, - сказал он на брифинге для ассоциации аккредитованных при ООН журналистов в Женеве. - Президент дал нам три месяца на то, чтобы завершить работу над первым проектом конституции Палестины. <...> Теперь мы будем преобразовывать палестинскую автономию в Государство Палестина".

13 октября в египетском городе Шарм-эш-Шейх прошел саммит мира, который был созван по случаю прекращения огня в секторе Газа и освобождения всех удерживаемых там израильских заложников. В ходе заседания президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, президент США Дональд Трамп и лидер Турции Тайип Эрдоган подписали итоговое соглашение о прекращении огня в палестинском анклаве. Как сообщила канцелярия ас-Сиси, участники саммита призвали реализовать следующие этапы плана Трампа по разрешению конфликта в секторе, включая вопросы управления, восстановления инфраструктуры и политического урегулирования. 

ПалестинаАббас, Махмуд