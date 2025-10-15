Реклама на ТАСС
Вучич попросил фон дер Ляйен снять с Сербии пошлины на ввоз стали

Президент республики верит, что Евросоюз найдет способ облегчить статус стран-кандидатов и упростить их положение
09:14

Президент Сербии Александар Вучич

БЕЛГРАД, 15 октября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич в ходе встречи с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен в Белграде обратился к ней с просьбой освободить Сербию от новых пошлин на ввоз стали в ЕС.

"Я знаю, что ЕС не может освободить Сербию от пошлин, но я передал ей (главе ЕК - прим. ТАСС) письмо с просьбой освободить Сербию от пошлин на сталь, я просил и верю, что Евросоюз найдет способ облегчить статус стран-кандидатов и упростить [их положение]", - отметил сербский президент.

Еврокомиссия 7 октября объявила о введении жестких протекционистских мер по ограничению импорта стали в Евросоюз для защиты своей промышленности. Квоты были сокращены вдвое, а таможенные пошлины были повышены с 25% до 50%. Введение этих мер в Брюсселе объясняют необходимостью защиты рынка ЕС от поставок стали по демпинговым ценам, к которым привело введение пошлин на весь импорт стали в США. Это ограничило ее доступ на американский рынок и привело к избытку стали на мировом рынке, откуда основные излишки устремились в ЕС.

Контролирующая сталелитейное производство в окрестностях города Смедерево компания Hesteel Serbia с 2018 года принадлежит китайской Hesteel Group. По итогам 2024 года она стала третьим по величине экспортером Сербии, поставив на внешние рынки продукцию на сумму 520 млн евро. 

