Фон дер Ляйен: Сербия не сможет вступить в ЕС без санкций против России

По словам главы ЕК, Белграду пришло время сделать конкретные шаги для присоединения к организации

Редакция сайта ТАСС

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен © AP Photo

БЕЛГРАД, 15 октября. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала от Сербии присоединиться к санкциям ЕС против России, без чего Брюссель не сможет считать Белград "надежным партнером", что исключает возможность приема в сообщество.

"Сербии пришло время сделать конкретные шаги для присоединения к ЕС, - сказала глава Еврокомиссии на пресс-конференции в ходе визита в Сербию. - Мы должны увидеть больший уровень соответствия нашей внешней политики, в том числе по санкциям против России. Я поздравляю вас с достижением уровня выравнивания [Сербии] с внешней политикой ЕС в 61%. Но нужно больше. Мы хотим рассматривать Сербию как надежного партнера".

В рамках институционального процесса расширения ЕС все страны - кандидаты на вступление в блок в качестве предварительного условия для вступления должны на 100% переориентировать свою внешнюю политику на Брюссель. Они обязаны присоединиться ко всем без исключения внешнеполитическим решениям Евросоюза, несмотря на то что эти страны не имеют никакого влияния на их принятие. Это одно из базовых предварительных условий для вступления в Евросоюз, но его выполнение само по себе еще не гарантирует приема.