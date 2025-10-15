Посланник Аббаса назвал нестабильной ситуацию в Газе

Мухаммед Штайе заявил, что продовольственная помощь еще не была полностью доставлена в анклав

ЖЕНЕВА, 15 октября. /ТАСС/. Ситуация в секторе Газа остается нестабильной, несмотря на начало перемирия. Об этом заявил спецпосланник президента Палестины и бывший премьер-министр страны (2019-2024) Мухаммед Штайе.

"Мы более чем рады, что, как вы знаете, было достигнуто перемирие, и надеемся, что оно будет устойчивым, - сказал он на брифинге для ассоциации аккредитованных в ООН журналистов в Женеве. - Ситуация, я должен сказать, по-прежнему остается нестабильной".

По словам посланника, продовольственная помощь еще не была полностью доставлена в Газу. Кроме того, еще не все въезды в Газу открыты. "Они открыты частично, в частности пограничный пункт Рафах был открыт только сегодня утром", - добавил Штайе.

9 октября представители Израиля и ХАМАС подписали соглашение о реализации первого этапа мирного плана, ранее представленного президентом США Дональдом Трампом. По его словам, этот этап предполагает освобождение всех заложников "в ближайшее время" и отвод израильских войск к согласованной линии внутри сектора Газа. Соглашение о прекращении огня вступило в силу 10 октября в 12:00 мск. Согласно заявлению израильской армии, ее воинские подразделения занимают позиции вдоль обновленных линий дислокации.