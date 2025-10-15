Прокуратура Молдавии требует ужесточить приговор оппозиционерке Таубер

В ведомстве назвали срок 7,5 года слишком мягким и настаивают на лишении свободы сроком на 13 лет

Редакция сайта ТАСС

КИШИНЕВ, 15 октября. /ТАСС/. Молдавская прокуратура по борьбе с коррупцией оспорила приговор к 7,5 года тюрьмы, вынесенный одному из ведущих оппозиционных политиков страны Марине Таубер, назвав его чрезмерно мягким.

"Антикоррупционная прокуратура просит Центральную апелляционную палату частично отменить приговор суда сектора Буюканы, пересмотреть дело с признанием Марины Таубер, обвиненной также во вмешательстве в отправление правосудия, и назначить совокупное наказание по пяти пунктам обвинения - 13 лет лишения свободы", - сформулировала пресс-служба прокуратуры позицию по делу о незаконном финансировании политической деятельности.

Приговор, определенный путем частичного сложения наказаний по четырем пунктам обвинения, не соответствует тяжести совершенных деяний, отметили в ведомстве.

Прокуратура предъявила Таубер обвинения по пяти эпизодам фальсификации отчетов о финансировании избирательной кампании и политической партии "Шор", принятии незаконного финансирования во время выборов мэра города Бельцы, когда Таубер была снята со второго тура, а также во вмешательстве в отправление правосудия.

Таубер входит во внефракционный политический блок "Победа", который был создан после ликвидации молдавскими властями партии "Шор". Суд по этому делу идет с июня 2023 года. Более полугода политик находится за пределами страны, судебные заседания проходят в ее отсутствие. Ранее Таубер заявила ТАСС, что не признает свою вину и считает, что за делом стоят президент страны Майя Санду и контролирующая парламент и правительство Партия действия и солидарности. Адвокат Сергей Морару назвал приговор незаконным и обещал оспорить его в вышестоящей судебной инстанции. По его словам, дело Таубер очень напоминает дело главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул.