Латвия ввела платную очередь для машин при пересечении границы с Россией

Водители должны зарегистрироваться и заплатить €9,30 для одного транспортного средства

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Бобылев/ ТАСС

ВИЛЬНЮС, 15 октября. /ТАСС/. Власти Латвии с 15 октября изменили порядок пересечения восточной границы республики для транспортных средств. Теперь водителям необходимо пройти предварительную регистрацию и внести обязательный платеж, чтобы встать в очередь.

На сайте Системы резервации электронной очереди (ERRS) говорится, что такие изменения вводятся "в целях повышения безопасности пересечения границы и предотвращения очередей транспортных средств на восточной границе". Въехать в страну через КПП "Гребнево", "Терехово" и "Патерниеки" можно только по предварительной регистрации. Запись открылась 1 октября.

По информации портала Delfi, плата за регистрацию в электронной очереди составляет €9,30 для одного транспортного средства. Изменения затронут водителей из России и Белоруссии.

Водитель может выбрать определенный временной интервал для въезда в соответствующий пограничный пункт за 30 дней до запланированного пересечения границы или же подать заявку незадолго до достижения пограничного пункта.