Politico: Трамп оптимистично оценивает шансы на мир на Украине после Газы

Президент США отмечал, что урегулировании украинского кризиса оказалось труднее, чем он ожидал

ВАШИНГТОН, 15 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп оптимистично настроен в отношении возможности достижения мира на Украине после состоявшегося обмена заложниками на Ближнем Востоке. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на представителя Белого дома.

"Президент Трамп давно выражал желание положить конец войне между Россией и Украиной, так же, как он освободил заложников и положил конец войне между Израилем и ХАМАС, - цитирует его издание. - Президент сохраняет оптимизм".

Президент США ранее выразил уверенность в урегулировании украинского кризиса, признав, что добиться этого оказалось труднее, чем он ожидал.

9 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" Трампа, нацеленный на урегулирование конфликта в секторе Газа. Документ состоит из 20 пунктов и предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. 9 октября Трамп заявил, что представители Израиля и ХАМАС по итогам переговоров в Египте достигли договоренностей относительно первого этапа мирного плана.

13 октября движение ХАМАС и поддерживающие его радикальные группировки в рамках соглашения о прекращении огня освободили 20 израильских заложников, а также передали тела четырех погибших. В обмен Израиль выпустил из тюрем 1 968 палестинцев, включая 250 человек, отбывавших пожизненные сроки или приговоренных к длительному тюремному заключению.