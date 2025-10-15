Le Parisien: оппозиция пока не собрала голоса для вотума недоверия кабмину Франции

В Национальном собрании 16 октября будут рассматриваться две резолюции о недоверии

ПАРИЖ, 15 октября. /ТАСС/. Оппозиция в парламенте Франции пока не смогла заручиться поддержкой большинства депутатов для вынесения вотума недоверия правительству Себастьена Лекорню. Об этом свидетельствует исследование, проведенное газетой Le Parisien в канун предстоящего голосования.

По данным издания, утром 16 октября в Национальном собрании (нижней палате парламента Франции) будут рассматриваться две резолюции о недоверии. Первая из них внесена левой партией "Неподчинившаяся Франция", вторая - правым "Национальным объединением".

Для вынесения вотума недоверия такая резолюция должна собрать 289 голосов. Левая "Неподчинившаяся Франция" имеет в палате 71 депутата. Ее союзники - Французская компартия и "Экологисты" - могут обеспечить еще 55 голосов. В то же время правое "Национальное объединение" и блокирующийся с ним "Союз правых за республику" располагает 139 мандатами. Лидер фракции "Национального объединения" Марин Ле Пен выразила готовность поддержать левых при голосовании. Таким образом, оппоненты правительства пока собирают максимум 265 голосов.

Ключевую роль могут сыграть депутаты Социалистической партии (69 голосов) и правых "Республиканцев" (50 голосов). Руководители этих фракций обещали правительству не участвовать в вотуме недоверия. В каждой из этих групп есть, однако, депутаты, выступающие за отставку кабмина. Исход голосования могут решить 24 депутата этих партий, если они поддержат резолюцию вопреки партийным установкам. Оба политических лагеря намерены продолжать консультации до последнего момента с тем, чтобы склонить чашу весов в свою пользу.

Накануне премьер-министр, выступая с программным заявлением о политике правительства, выполнил условие социалистов о приостановке и последующем пересмотре непопулярной пенсионной реформы, а также об отказе принимать законы в обход парламента. По словам Лекорню, решение отныне всегда будет оставаться за депутатами.

Первый секретарь Соцпартии Оливье Фор подтвердил в этих условиях, что его однопартийцы не будут голосовать за недоверие кабмину, чтобы не оставить страну без бюджета. Ле Пен в свою очередь выразила уверенность, что правительство Лекорню "не продержится долго", и вновь потребовала от президента Франции Эмманюэля Макрона роспуска нижней палаты парламента.