Адвокат сообщил, что СК Армении задержал еще двух священников

Речь идет об отцах Нареке Саркисяне и Саркисе Саркисяне, указал Армине Фанян

ЕРЕВАН, 15 октября. /ТАСС/. Следственный комитет Армении задержал еще двух священников, общее число задержанных духовных служителей достигло восьми. Об этом сообщила журналистам адвокат задержанных Армине Фанян.

"О двух других священнослужителях, отце Нареке Саркисяне и отце Саркисе Саркисяне, сведений нет, однако их забрали из домов и не доставили на место", - отметила она.

Утром 15 октября сотрудники Следственного комитета Армении и Службы национальной безопасности вошли в дом предстоятеля Арагацотнской епархии Армянской апостольской церкви епископа Мкртича (в миру - Айк Прошян), а также в его резиденцию и дома священников той же епархии и задержали их. Часть священников находится в ереванском отделении Следственного комитета, однако адвокатам уже несколько часов не разрешают войти в здание и обеспечить их защиту. Местонахождение предстоятеля Арагацотнской епархии пока не известно адвокатам епископа.