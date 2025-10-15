Еврокомиссия раскритиковала Сийярто за визит в Москву

Представитель ведомства заявил, что ЕК продолжит работу над санкциями против России и усилением поддержки Украины

БРЮССЕЛЬ, 15 октября. /ТАСС/. Еврокомиссия раскритиковала главу МИД Венгрии Петера Сийярто за визит в Москву и потребовала от него "уважать политику и позицию" Брюсселя. Соответствующее заявление сделала на брифинге представитель Еврокомиссии Анита Хиппер.

"Это вопрос принципа - во всех двусторонних контактах стран ЕС должна соблюдаться политика и позиция Евросоюза, особенно в тот момент, когда мы ломаем отношения с Россией и сводим их к минимуму. Поездка в Россию - это неправильный сигнал", - полагает представитель Еврокомиссии.

Она обещала, что Еврокомиссия "продолжит работу над санкциями против России и усилением поддержки Украины".

В Москве Сийярто принимает участие в форуме "Российская энергетическая неделя". На нем он, в частности, заявил, что будет выступать против предложенного Еврокомиссией плана навсегда запретить странам ЕС закупки энергоресурсов в России.