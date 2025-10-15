Реклама на ТАСС
Саудовская Аравия надеется на скорое подписание соглашения о безвизе с РФ

Зампредседателя СФ Константин Косачев отметил, что этот вопрос решится в скором времени
11:13
обновлено 11:35

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Саудовская Аравия надеется на скорое подписание соглашения по безвизовому въезду с Россией. Об этом заявил заместитель главы МИД Саудовской Аравии по вопросам многостороннего сотрудничества Абдуррахман ар-Расси на встрече с зампредседателя Совета Федерации Константином Косачевым.

"У нас есть некоторые предложения, особенно по безвизовому въезду в Россию. Я думаю, что в скором времени мы этот вопрос решим", - сказал он. 

