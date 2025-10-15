Литва приостановила выдачу разрешений на трудоустройство иностранцев

Квота на трудоустройство, установленная департаментом на 2025 год, составляет 24 830 человек

ВИЛЬНЮС, 15 октября. /ТАСС/. Прием заявлений от предприятий на выдачу разрешений на трудоустройство иностранцев в Литве приостановлен. Об этом сообщил департамент миграции при МВД балтийской республики.

"Разрешения на работу в Литве граждан других стран практически исчерпаны, поэтому департамент приостанавливает выдачу новых документов", - говорится в сообщении.

Квота на трудоустройство иностранцев, установленная департаментом на текущий год, составляет 24 830 человек. На 15 октября использовано 20,5 тыс. разрешений. Кроме того, в департаменте на рассмотрении находятся еще около 4,5 тыс. заявлений.