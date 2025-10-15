В Латвии предложили оставить рекламу на радио и ТВ только на латышском

Парламентарии сообщили, что исключением станут лишь иностранные СМИ, которые вещают на иностранном языке и ретранслируются в республике

ВИЛЬНЮС, 15 октября. /ТАСС/. Депутаты Сейма (парламента) Латвии от национал-консервативной партии "Национальное объединение" Артурс Бутанс и Юргис Клотиньш предложили внести поправки в законодательство, согласно которым реклама на местном телевидении и радио должна быть только на латышском языке. Об этом сообщил портал Delfi.

Как указывают парламентарии, исключением станут лишь иностранные СМИ, которые вещают на иностранном языке и ретранслируются в Латвии. "Реклама, как и любая публичная коммуникация в Латвии, должна укреплять позиции государственного языка. Это также вопрос безопасности", - отметил Бутанс. По его словам, местные теле- и радиовещатели являются важной частью информационного пространства балтийской республики, "поэтому вполне закономерно, что двуязычие должно быть прекращено и в рекламном секторе".

В апреле 2024 года Национальный совет по электронным СМИ предложил разрешить рекламу в местных электронных СМИ только на латышском языке и постепенно прекратить радиовещание на русском.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что в Латвии продолжается дискриминация в отношении русскоязычных жителей. По ее словам, русский язык практически вытеснен из всех сфер общественной жизни, в том числе системы образования, в стране ликвидировано российское информационное присутствие.