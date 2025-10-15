Реклама на ТАСС
Каждый год население Украины сокращается примерно на 300 тыс. человек

Нельзя рассчитывать также на возвращение беженцев, отметил глава украинского Офиса миграционной политики Василий Воскобойник
12:09
МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Население Украины ежегодно сокращается на 250-300 тыс. человек без учета военных потерь страны. Об этом сообщил глава Офиса миграционной политики Украины Василий Воскобойник.

"Каждый год у нас действительно население сокращается на 250-300 тыс. человек, и это без учета какой-либо войны. Потому что эти процессы начались задолго до начала военных действий ", - сказал он в эфире телеканала "Апостроф".

По словам Воскобойника, на Украине сейчас наблюдается дефицит рабочих рук, который измеряется миллионами. При этом ввоз в страну иностранных работников никак не сможет решить глубокий демографический кризис, так как Киев не сможет сразу "привлекать сотни тысяч трудовых мигрантов".

Кроме того, не приходится рассчитывать и на возвращение украинских беженцев. Из них около 60% готовы вернуться в страну лишь после завершения конфликта и при "соответствующих условиях", отметил глава миграционный службы Украины. "При этом каждый второй добавляет, что не верит, что на Украине будет построено будущее, к которому они захотят присоединиться", - добавил он.

Украина с момента получения независимости переживает серьезные демографические проблемы. По оценкам Института демографии и социальных исследований, на подконтрольных Киеву территориях в настоящее время проживают от 25 до 28 млн человек. Директор учреждения Элла Либанова ранее заявляла, что численность населения Украины уже не вернется к советскому уровню, когда в республике проживали около 52 млн человек. По данным пресс-службы женевской штаб-квартиры ООН на осень 2024 года, население Украины с февраля 2022 года сократилось на 8 млн человек. В настоящий момент в стране трое умерших приходятся на одного новорожденного.

Многие украинцы трудоспособного возраста стремятся любыми путями выехать из страны, опасаясь мобилизации. По данным соцопросов, многие из уехавших специалистов находят работу за рубежом и не планируют возвращаться в страну. В то же время о нехватке кадров говорят уже практически во всех отраслях экономики Украины. Из-за дефицита работников предприятия на Украине уже начали завозить трудовых мигрантов из Бангладеш, Пакистана и других стран, признал ранее депутат Верховной рады от правящей партии "Слуга народа" Богдан Кицак. 

