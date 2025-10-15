В Грузии поддержали закон об аресте на 15 суток за перекрытие дорог митингующими

В случае неподчинения требованиям МВД прекратить акцию, а также при наличии огнестрельного, холодного оружия или пиротехники предусматривается административный арест на 60 суток

ТБИЛИСИ, 15 октября. /ТАСС/. Парламент Грузии принял в первом чтении поправки в административный кодекс об аресте на 15 суток за перекрытие дорог участниками акций протеста. Заседание транслировалось на сайте парламента Грузии.

За пакет поправок в законодательстве депутаты проголосовали единогласно. В ускоренном порядке принять закон во втором и третьем чтении планируется 16 октября.

Согласно поправкам в кодекс об административных правонарушениях, ужесточается наказание за нарушение закона о собраниях и манифестациях. Если участник акции протеста закроет лицо маской, будет иметь при себе слезоточивое или отравляющее вещество, а также перекроет дорогу или установит конструкции на проезжей части, то он при первом таком случае будет подвергнут административному аресту сроком на 15 дней, а если правонарушитель будет организатором, то на 20 дней. В случае неподчинения требованиям МВД прекратить акцию, а также при наличии огнестрельного, холодного оружия или пиротехники предусматривается административный арест на 60 суток.

Пакет законопроектов также включает изменения в уголовный кодекс. При повторном нарушении правил участия в собраниях или манифестациях вводится лишение свободы сроком на один год, а при каждом последующем - на два года.

Как отмечают авторы законодательных изменений, депутаты правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", в первую очередь поправки нужны для борьбы с участниками немногочисленных акций протеста, которые перекрывают центральный проспект Руставели. Подобные акции проходят ежедневно у здания парламента Грузии с начала года. Согласно закону, демонстранты имеют право перекрывать проезжую часть, только если не умещаются в пешеходной зоне. В настоящее время за это предусмотрен штраф в 5 тыс. лари (около $1,85 тыс.), но эта мера, как показала практика, не эффективна.