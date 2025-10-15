МО Белоруссии: страны Европы взяли курс на ускоренную милитаризацию

Глава белорусского оборонного ведомства Виктор Хренин подчеркнул, что в развитии военно-политической обстановки в ЕС преобладает конфликтный характер

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Страны Европы взяли курс на ускоренную милитаризацию, приняли беспрецедентные меры по увеличению финансирования военных расходов. Об этом заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии.

"Страны Европы взяли курс на ускоренную милитаризацию. Ими приняты беспрецедентные меры по увеличению финансирования военных расходов. Наращивается состав сил и средств вдоль границы Союзного государства", - указал глава Минобороны республики.

Хренин подчеркнул, что в развитии военно-политической обстановки в Европе преобладает конфликтный характер, обусловленный столкновением интересов глобальных центров сил. По словам главы белорусского Минобороны, коллективный Запад стремится сохранить однополярный миропорядок.

В начале своего выступления министр обороны республики поблагодарил российскую сторону за теплый прием и отметил, что стратегический характер отношений между странами успешно осуществляется в политической, экономической, научной, культурной и других областях. "Однако, военное сотрудничество в рамках общего оборонного пространства занимает в этом ряду особое место", - отметил Хренин.