Глава МО Белоруссии: Россия является основным поставщиком военной продукции

Виктор Хренин отметил важную роль коллегии как постоянного действующего совещательного органа, позволяющего странам продуктивно рассматривать вопросы белорусско-российского взаимодействия в военной сфере

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Россия является основным поставщиком продукции военного назначения для Белоруссии. Об этом сообщил министр обороны республики Виктор Хренин на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии.

"Не могу не отметить и сотрудничество в военно-технической области. Россия является нашим основным поставщиком продукции военного назначения. Успешно реализуется сотрудничество в области подготовки военных кадров. В настоящее время в интересах Вооруженных сил Республики Беларусь в России обучается более 400 специалистов по различным специальностям", - сказал он.

Хренин отметил важную роль коллегии как постоянного действующего совещательного органа, позволяющего странам продуктивно рассматривать вопросы белорусско-российского взаимодействия в военной сфере. "Безусловно, существует не мало и других сфер военного сотрудничества, в которых мы достигли значительных результатов, что позволяет уже на протяжении многих лет характеризовать взаимодействие наших оборонных ведомств, как динамично развивающееся. Уверен, что сегодняшнее конструктивное обсуждение вопросов, планируемых к рассмотрению, будет способствовать совершенствованию действующих механизмов обеспечения безопасности Союзного государства", - добавил он.