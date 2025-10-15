Глава МО Белоруссии: ЕС формирует независимый от США и НАТО ядерный компонент

В Европе модернизируются арсеналы тактического ядерного оружия, отметил Виктор Хренин

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Страны Европы повышают свой ядерный потенциал, формируют независимый от США и НАТО ядерный компонент. Об этом заявил глава военного ведомства Белоруссии Виктор Хренин в ходе заседания совместной коллегии министерств обороны РФ и Белоруссии.

"[Европейскими странами] повышается ядерный потенциал. Модернизируются арсеналы тактического ядерного оружия. Формируется новый, независимый от Соединенных Штатов и НАТО общеевропейский ядерный компонент", - сказал он.