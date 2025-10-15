На Украине хотят убрать русский из списка подлежащих защите языков

Из перечня также исключается молдавский язык, но остается румынский

Редакция сайта ТАСС

Здание Верховной рады Украины © Vitalii Biliak/ Shutterstock/ FOTODOM

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Правительство Украины внесло в Верховную раду законопроект, которым предлагается исключить русский из перечня языков, подлежащих защите в соответствии с Европейской хартией региональных или языков нацменьшинств. Документ зарегистрирован на сайте украинского парламента.

Как утверждает языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская, законопроект предлагает привести положения законов о ратификации этой хартии, о нацменьшинствах и о медиа в соответствие с "обновленным официальным переводом" хартии. "Предлагается обновить список языков, к которым применяется соответствующий режим поддержки и особой защиты, предусмотренный Европейской хартией региональных или миноритарных языков. <...> Простыми словами - изъять из перечня не требующий защиты русский", - приводятся ее слова на сайте омбудсмена.

Законопроект также предполагает замену в списке "еврейского языка" на "иврит" и добавление чешского. Кроме этого, из перечня исключается молдавский язык, но остается румынский.

При этом в сентябре Ивановская назвала "тревожным сигналом", что на Украине увеличивается число граждан, говорящих на русском.

На Украине с 2014 года проводится курс на открытое вытеснение русского языка. В 2019 году был принят закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который значительно ограничил возможность использования в стране русского и языков национальных меньшинств. Власти на местах ввели полный запрет на русскоязычные произведения искусства, книги, фильмы, спектакли, песни, запрещают изучение русского языка в школах и вузах, а также требуют, чтобы школьники во время перемен общались только на украинском. При этом граждане страны продолжают широко использовать русский язык в повседневной жизни, что постоянно становится поводом для конфликтов.

8 декабря 2023 года Верховная рада приняла закон о правах нацменьшинств с учетом рекомендаций Венецианской комиссии - консультативного органа Совета Европы. Документ предусматривает отмену ряда языковых ограничений для нацменьшинств, которые пользуются официальными языками Евросоюза. В то же время все ограничения на использование русского языка сохранились и стали бессрочными.