Рютте отказался комментировать возможность передачи Украине Tomahawk

Генсек НАТО назвал этот вопрос "двусторонней темой"

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 15 октября. /ТАСС/. Генсек НАТО Марк Рютте отказался комментировать возможность поставок Украине американских крылатых ракет Tomahawk. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам плановой встречи в Брюсселе министров обороны стран альянса.

Читайте также

"Топор" проецирования силы: получит ли Украина американские ракеты Tomahawk

"Я не стану комментировать этот вопрос, это двусторонняя тема", - заявил он.

Владимир Зеленский неоднократно просил США нарастить поставки ракет для комплексов Patriot, а также просит передать Киеву ракеты Tomahawk. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что применять Tomahawk без прямого участия американских военнослужащих невозможно, и предупредил, что это будет означать абсолютно новый, качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и Соединенными Штатами. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в случае поставок Киеву этих ракет потребуется адекватный ответ со стороны Москвы.