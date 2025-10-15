Bloomberg: новая сеть ЕС по борьбе с БПЛА будет ребрендингом "стены дронов"

По данным агентства, этот новый проект будет называться "Европейская защита от беспилотников"

НЬЮ-ЙОРК, 15 октября. /ТАСС/. Новая европейская сеть по защите от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), запуск которой запланирован на 2026 год, должна стать обновленной версией проекта "стены дронов". Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на внутренний документ Еврокомиссии (ЕК), который должен быть опубликован 16 октября.

Ранее испанская газета El País сообщила, что ЕК "хочет создать эффективную сеть по борьбе с беспилотниками, которая бы полностью функционировала к концу 2027 года". Уточнялось, что "система будет охватывать все фланги".

По данным агентства, этот новый проект будет называться "Европейская защита от беспилотников" (European Drone Defence). Помимо этого, предполагается создать фонд до 1 млрд евро для поддержки оборонных проектов, а также продолжить реализацию программы "Восточный дозор". В документе также отражено, что страны ЕС договорились к концу 2027 года осуществлять 40% оборонных закупок совместно, что в два раза выше текущего показателя.

По информации Bloomberg, план ЕК не является окончательным и может быть изменен.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК предложит немедленные меры по созданию "стены дронов" на восточном фланге Европы. Она также отметила, что ответ Евросоюза на якобы имевшие место вторжение в воздушное пространство стран сообщества будет "решительным и единым".

Проект "стены дронов" - совместная инициатива Германии, Польши, Финляндии и стран Балтии, направленная на развертывание вдоль границы с РФ многослойной системы из средств мониторинга и автоматизированных систем защиты от беспилотников. Проект находится на стадии разработки и отбора прототипов.