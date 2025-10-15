На Украине заявили, что США не ограничивают Европу в поставках оружия Киеву

Представитель республики в НАТО Алена Гетьманчук подчеркнула, что поставки оружия из европейских стран не смогут полностью заменить американскую военную поддержку

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа не устанавливает потолок европейцам на поставки вооружения Киеву. Об этом сообщила представитель Украины в НАТО Алена Гетьманчук.

"При [Джо] Байдене (президент США с 2021 по 2025 годы - прим. ТАСС) европейским союзникам выставлялся определенный потолок в форматах помощи и другие страны должны были упираться в этот потолок, но ни в коем случае не перепрыгивать его. Сейчас наоборот - администрация Трампа поощряет европейцев показать, что они готовы сделать для собственной безопасности и в вопросах поддержки Украины", - цитирует ее издание "Европейская правда".

При этом Гетьманчук подчеркнула, что поставки оружия из европейских стран не смогут полностью заменить американскую военную поддержку. "У США есть вооружения, которые не могут перекрыть другие страны или по номенклатуре, то есть по типу вооружений, или по количеству и доступности, то есть чтобы оно уже имелось на складах и было доставлено на Украину быстро", - добавила представитель Украины в НАТО.

В среду шеф Пентагона Пит Хегсет сообщил о том, что Вашингтон ожидает, что большее число стран НАТО присоединится к плану Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) и будет закупать у него оружие для Украины. Программа PURL была запущена 14 июля Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. 17 сентября представитель альянса в Киеве Патрик Тернер сообщил, что поставки американского оружия Украине идут.

После начала Россией специальной военной операции западные союзники Киева многократно нарастили поставки вооружений на Украину и выделяют все новые пакеты помощи. При этом в Киеве постоянно настаивают на увеличении поставок военной помощи. В Москве неоднократно подчеркивали, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не меняют ситуацию на поле боя. По данным Минобороны Украины за последние месяцы, страна получает от западных союзников военную помощь на сумму до $2 млрд в месяц.