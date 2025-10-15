Глава ОБСЕ в беседе с Алиевым подтвердила дату роспуска Минской группы

Ее деятельность прекратится 1 декабря, сообщила Элина Валтонен

Редакция сайта ТАСС

БАКУ, 15 октября. /ТАСС/. Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку подтвердила, что Минская группа ОБСЕ и связанные с ней структуры будут распущены 1 декабря 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского лидера.

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Финляндии Элину Валтонен. В ходе беседы Валтонен сообщила, что по совместному обращению Азербайджана и Армении Минский процесс и деятельность связанных с ним структур будут официально прекращены к 1 декабря 2025 года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе президента Азербайджана добавили, что Валтонен поздравила Алиева с достигнутыми в августе в Вашингтоне договоренностями между Баку и Ереваном, подчеркнув их значение для восстановления мира и стабильности на пространстве ОБСЕ, а также для развития регионального сотрудничества.

Алиев в свою очередь отметил, что достигнутые договоренности создали условия для продвижения мирной повестки.

"Кроме того, в ходе встречи обсуждались вопросы взаимодействия между Азербайджаном и ОБСЕ, а также перспективы развития двусторонних отношений между Баку и Хельсинки", - отметили в пресс-службе президента Азербайджана.