ČTK: Чехия предоставила Украине военную помощь примерно на $800 млн

За оказанную Киеву военную помощь Прага получила финансовую компенсацию от ЕС, а также технологическую поддержку от США на сумму в $1,2 млрд

ПРАГА, 15 октября. /ТАСС/. Чехия после начала конфликта на Украине предоставила этой стране военную помощь на сумму 17,4 млрд крон (около $800 млн). Об этом сообщило информационное агентство ČTK со ссылкой на премьер-министра республики Петра Фиалу.

Между тем Чехия за оказанную Украине военную помощь получила финансовую компенсацию от Евросоюза, а также технологическую поддержку от США и Германии на сумму 25 млрд крон (примерно $1,2 млрд).

Чехия после 24 февраля 2022 года направила ВСУ, как следует из сообщения, невостребованную национальной армией военную технику с армейских складов, производила закупки необходимого оснащения и реализовывала программы обучения украинских военнослужащих.

Республика в рамках так называемой "чешской инициативы" по закупке в третьих странах для Украины артиллерийских снарядов за счет западных государств направила ВСУ свыше 3,7 млн таких боеприпасов.

С января текущего года, согласно агентству, на Украину поступило 1,3 млн артиллерийских снарядов. До конца 2025 года она должна получить в общей сложности 1,8 млн снарядов.

От зарубежных партнеров, как уточнило агентство, на реализацию закупок снарядов за период существования инициативы было получено 93,3 млрд крон (около $4,46 млрд). Чехия предоставила на эти цели 1,7 млрд крон (примерно $81 млн).