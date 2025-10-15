Трамп намерен встретиться с Си Цзиньпином в рамках саммита АТЭС в Южной Корее

Это может произойти в конце октября - начале ноября, уточнил американский министр финансов Скотт Бессент

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 15 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп по-прежнему настроен на участие в двусторонней встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях предстоящего саммита АТЭС, несмотря на свои недавние фактические утверждения об обратном. Это признал министр финансов США Скотт Бессент.

"Насколько я знаю, президент Трамп по-прежнему намерен участвовать", - сказал он, отвечая на вопрос о том, остаются ли в силе планы встречи лидеров Китая и США в рамках совещания АТЭС в Республике Корея в конце октября - начале ноября. "Думаю, у них отличные отношения", - заявил Бессент про Трампа и Си Цзиньпина. "И эскалации этого (торговой войны - прим. ТАСС) не произошло благодаря [высокому] уровню доверия между двумя лидерами", - утверждал глава Минфина США.

Он не подтвердил, что у него пройдут контакты с делегацией КНР в ходе идущей на этой неделе в Вашингтоне осенней сессии Международного валютного фонда и Всемирного банка. "Речь идет о встречах рабочего уровня", - пояснил Бессент.