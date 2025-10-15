Министры обороны НАТО решили реализовать новые проекты по защите от БПЛА

Они не будут дублировать планы Евросоюза по "стене дронов", подчеркнул генсек Марк Рютте

БРЮССЕЛЬ, 15 октября. /ТАСС/. Министры обороны стран НАТО решили приступить к реализации новых проектов по защите от беспилотников, заявил на пресс-конференции по итогам плановой встречи в Брюсселе генсек организации Марк Рютте.

"В прошлом месяце 11 стран НАТО во главе с Данией запустили совместно с Украиной проект развития систем защиты от дронов. Министры приняли решение вывести эту инициативу на новый уровень", - сказал Рютте.

Генсек НАТО также заверил журналистов, что проекты НАТО "не будут дублировать" планы ЕС по реализации проекта "стена дронов".

Он также подчеркнул, что НАТО будет использовать свои механизмы военных закупок для помощи странам блока в разработке и внедрении инновационных средств защиты от беспилотников. По его словам, эти системы также будут направляться для помощи Украине.

Рютте пообещал, что позднее на заседании Контактной группы по поставкам оружия Киеву ряд новых стран НАТО объявят о присоединении к программе закупок у США вооружений для Украины.