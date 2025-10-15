Кабмин Украины берет под прямое управление агентство Укринформ

Кроме того, власти заберут у Минкульта предприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины" и телемарафон "Единые новости"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Правительство Украины забирает у министерства культуры под свое прямое управление государственное агентство Укринформ, предприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины" и телемарафон "Единые новости". Об этом сообщила заместитель председателя парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук.

"Соответствующие изменения обсуждались во время заседания комитета 15 октября, на котором депутаты поддержали представление премьер-министра и рекомендовали Верховной раде назначить Татьяну Бережную на должность заместителя премьер-министра по вопросам гуманитарной политики - министра культуры Украины", - цитирует ее "Судебно-юридическая газета".

Как пояснила Кравчук, Бережная во время обсуждения рассказала, что стратегические медиаресурсы будут выведены из-под прямого подчинения министерству культуры. Координирующим центральным органом исполнительной власти станет Госкомтелерадио. Под управление кабмина перейдут Укринформ, мультимедийная платформа иновещания Украины, Центр стратегических коммуникаций и телемарафон "Единые новости".

Министерство культуры в свою очередь продолжит отвечать за формирование государственной информационной политики, в частности за законодательные инициативы в медиасфере, безопасность журналистов и евроинтеграционные процессы в отрасли.

Ранее депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что голосование по кандидатуре Бережной состоится в парламенте 21 или 22 октября.