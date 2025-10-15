В Киеве готовят эвакуационные автобусы для вывоза людей при чрезвычайных ситуациях

Руководитель аппарата Киевской городской государственной администрации Дмитрий Загуменный при этом не уточнил, какие именно чрезвычайные ситуации могут возникнуть в городе

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Киевские коммунальные предприятия готовят запуск проекта эвакуационных автобусов для вывоза жителей столицы в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил руководитель аппарата Киевской городской государственной администрации Дмитрий Загуменный.

"Работаем над проектом эвакуационных автобусов для спасения людей в случае чрезвычайных ситуаций. Есть некоторые бюрократические сложности и вопросы финансирования, но мы ищем рабочие решения, чтобы запустить это направление", - сказал он в интервью изданию "Вечерний Киев".

При этом Загуменный не уточнил, какие именно чрезвычайные ситуации могут возникнуть в столице.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей города готовиться к непростой зиме и "просчитывать разные сценарии". В частности, он посоветовал жителям украинской столицы подготовить теплые вещи, запас воды и продуктов длительного хранения. Он уточнил, что не исключает повторения в будущем длительных отключений электричества, которые возникли в Киеве и других регионах Украины на прошлой неделе.

На днях кабмин Украины принял постановление, которым официальный отопительный сезон сокращен на один месяц и продлится с 1 ноября 2025 по 31 марта 2026 года на фоне массовых многочасовых отключений света в ряде регионов Украины и Киеве. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук назвала ситуацию очень сложной. По словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, зимой из-за выхода из строя объектов генерации рискуют остаться без тепла семь городов, в том числе Киев. В свою очередь депутат Верховной рады Марьяна Безуглая призвала киевлян переехать в деревню на зиму.