Экс-премьер Филат: Санду не вырастила достойных кандидатов в министры

Лидер проевропейской Либерально-демократической партии заявил, что Партия действия и солидарности напоминает изможденную скаковую лошадь

КИШИНЕВ, 15 октября. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду и ее правящая Партия действия и солидарности (ПДС) за пять лет у власти не смогли выдвинуть на посты премьера и министров ни одного серьезного политика. Об этом заявил бывший премьер, лидер проевропейской Либерально-демократической партии Владимир Филат, комментируя выдвижение на пост главы кабинета Александра Мунтяну, который уже 20 лет работает на Украине.

"За пять лет молдавская либеральная диктатура не смогла дать стране ни одного серьезного министра или премьера. <...> Сегодня ПДС напоминает изможденную скаковую лошадь на фоне фотографии избирательного бюллетеня с надписью "проголосовано", не понимающую, что делать с кубком победителя, на котором выгравировано чужое имя", - написал в своем телеграм-канале Филат.

Он также прокомментировал решение отказаться от должности занимавшего последние годы пост премьера Дорина Речана, политической карьере которого сам дал старт в 2012 году, назначив, как и Майю Санду, министром в свой кабинет. По словам Филата, он не удивился решению Речана уйти из политики в тот момент, когда Молдавия переживает тяжелейший кризис, так как он лучше всех знаком с плохой ситуацией в экономике. "Это тот человек, который не берет на себя ответственность. Он тогда знал, что будут сложные времена, и знает сейчас, что оставляет после себя", - сказал экс-премьер.

При этом он не исключил, что Речан вскоре займет кресло секретаря Совбеза при президенте, который после поправок в законодательство наделен новыми полномочиями, но не обременен той же ответственностью, что и премьер.

В биографической справке Мунтяну говорится, что он окончил физический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, получил степень магистра по управлению экономической политикой в Колумбийском университете в Нью-Йорке. Он основатель инвестиционной компании 4i Capital Partners, президент Alliance fran aise в Молдавии. Мунтяну рассказал, что более 20 лет работал в сфере инвестиций на Украине и в Восточной Европе.

Конституционный суд Молдавии должен утвердить результаты выборов 16 октября. После этого Санду подпишет указ о созыве первого заседания парламента. По данным ЦИК, ПДС получает 55 из 101 места в парламенте (на 8 меньше, чем по итогам выборов 2021 года), но может самостоятельно сформировать правительство. Созданный вокруг Партии социалистов Патриотический блок набирает 26 мандатов. В парламент также проходят блок проевропейских партий "Альтернатива" (8 мандатов), Наша партия и "Демократия дома" (по 6).