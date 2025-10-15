В МО Белоруссии отметили интенсивность развития сотрудничества с Россией

Республикой "будут приложены все необходимые усилия для того, чтобы комплекс мероприятий, спланированный сегодня на краткосрочную и среднесрочную перспективу, был выполнен максимально полно и с должным качеством", отметил глава белорусского оборонного ведомства Виктор Хренин

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин отметил высокую интенсивность развития сотрудничества между вооруженными силами России и своей страны.

"Считаю, что сегодня дана объективная оценка состоянию белорусско-российского двустороннего сотрудничества и определены конкретные задачи, своевременное решение которых будет способствовать дальнейшему укреплению военной безопасности Союзного государства. Мне приятно отметить высокую интенсивность развития сотрудничества между нашими вооруженными силами. Полагаю, важным - не останавливаться на достигнутых результатах и обеспечить безусловное выполнение спланированных мероприятий", - сказал он по итогам заседания совместной коллегии военных ведомств двух стран.

Хренин добавил, что Белоруссией "будут приложены все необходимые усилия для того, чтобы комплекс мероприятий, спланированный сегодня на краткосрочную и среднесрочную перспективу, был выполнен максимально полно и с должным качеством".