Хренин: единство РФ и Белоруссии в противодействии фальсификации истории ценно

Министр обороны республики отметил, что "для Беларуси, потерявшей во время этой войны треть своего населения, День Победы - великий священный праздник"

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Единство России и Белоруссии в вопросах противодействия фальсификации истории имеет особую ценность. Об этом заявил министр обороны республики Виктор Хренин по итогам заседания совместной коллегии военных ведомств.

"Говоря о сохранении исторической правды о подвиге советского солдата, отдельно хотел бы отметить, что для Беларуси, потерявшей во время этой войны треть своего населения, День Победы - великий священный праздник. Мы хорошо знаем цену этой Победы, поэтому так трепетно относимся к истории. Именно сейчас, как никогда, наше единство в вопросах противодействия попыткам фальсификации истории имеет особую ценность", - сказал он.

Подводя итоги заседания он также выразил уверенность, что оно станет очередным шагом на пути последовательного укрепления сотрудничества между военными ведомствами двух стран.