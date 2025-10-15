Нетаньяху отменил все встречи до конца дня, включая суд

Канцелярия премьер-министра Израиля сообщила, что глава правительства страдает бронхитом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху © Nir Elias/ Pool Photo via AP

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отменил до конца дня все запланированные мероприятия из-за бронхита.

Как сообщила его канцелярия, глава правительства "страдает от воспаления дыхательных путей (бронхита), которое не представляет опасности для него и окружающих". "В соответствии с рекомендацией его личного врача, доктора Берковича, премьер-министр отменил запланированные на оставшуюся часть дня мероприятия и отдыхает дома", - говорится в заявлении.

В первой половине дня Нетаньяху давал показания в суде по делу о коррупции и во время слушаний попросил сократить продолжительность заседания, ссылаясь на мешающий ему кашель. Как сообщило издание The Times of Israel, премьер отметил, что врач советовал ему "отдохнуть несколько дней или по крайней мере сократить количество рабочих часов".

21 ноября 2019 года генеральный прокурор Израиля объявил о решении предъявить Нетаньяху обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием по трем делам. Глава правительства неоднократно отвергал все выдвинутые против него обвинения. Обвинительные заключения были переданы в Окружной суд Иерусалима 28 января 2020 года.

Нетаньяху начал давать показания в суде в декабре 2024 года, но с тех пор слушания неоднократно прерывались, отменялись или переносились по разным причинам. В прошлый раз премьер досрочно прервал дачу показаний в середине сентября, прямо в суде объявив о начале новой наступательной операции израильской армии в секторе Газа. В середине июля он отпросился у судей, сославшись на неотложные дела в сфере безопасности из-за эскалации обстановки в Сирии. Слушания должны были возобновиться через неделю, но и тогда Нетаньяху не явился, сославшись на недомогание из-за пищевого отравления, после чего суд ушел на летние каникулы, а продолжение дачи показаний было перенесено на сентябрь.