В Британии заявили об утрате контроля над границами на фоне наплыва мигрантов

Глава МВД Соединенного Королевства Шабана Махмуд отметила, что неспособность навести порядок на границах подрывает доверие граждан к политикам и государству

© Dan Kitwood/ Getty Images

ЛОНДОН, 15 октября. /ТАСС/. Великобритания и другие европейские страны утратили контроль над своими границами на фоне массового наплыва нелегальных мигрантов. С таким признанием выступила глава МВД Соединенного Королевства Шабана Махмуд в преддверии встречи представителей государств Евросоюза и Западных Балкан в Лондоне.

"Неспособность навести порядок на наших границах подрывает доверие не только к нам как к политическим лидерам, но и к авторитету самого государства", - приводит слова министра газета Financial Times. Министр отметила, что граждане ждут "очень простых вещей" - что правительства "смогут определять, кто может въезжать в страну, а кто должен покинуть ее".

Как сообщалось ранее, британские власти выделили £10 млн ($13,3 млн) на борьбу с нелегальной миграцией на Западных Балканах. Было также объявлено о планах финансировать укрепление безопасности границ и обучение сотрудников правопорядка в самопровозглашенном Косове. Эти меры призваны сократить поток нелегальных мигрантов из балканских стран через государства - члены Евросоюза в Великобританию.

По данным британского МВД на июль, почти 20 тыс. нелегальных мигрантов перебрались в королевство на надувных лодках через пролив Ла-Манш с начала года. Этот показатель на 48% превышает данные за первую половину 2024 года и на 75% - аналогичный период 2023 года. Антирекорд этого года был установлен 31 мая, когда пролив нелегально пересекли около 1,2 тыс. человек.

Согласно Национальной статистической службе Соединенного Королевства, в 2023 году нетто-миграция (число приезжих минус число уехавших) составила 860 тыс. человек. По итогам 2024 года этот показатель снизился до 431 тыс. Как свидетельствуют данные британского правительства, эти цифры значительно больше показателей второй половины прошлого десятилетия (244 тыс. человек в год).