Хегсет: США и союзники введут меры, если конфликт на Украине не завершится

Глава Пентагона также призвал вернуться за стол переговоров по урегулированию на Украине

Военный министр США Пит Хегсет © REUTERS/ Yves Herman

БРЮССЕЛЬ, 15 октября. /ТАСС/. Если конфликт в ближайшее время не завершится, США вместе с союзниками "предпримут необходимые шаги, чтобы возложить на Россию издержки". Об этом на встрече контактной группы по Украине сообщил глава Пентагона Пит Хегсет.

"Если мы должны будем пойти на этот шаг, Военное министерство США готово внести свой вклад так, как это могут сделать только Соединенные Штаты", - добавил глава Пентагона.

Хегсет также призвал положить конец украинскому конфликту и вернуться за стол переговоров.

"Сейчас самое время положить конец этой трагической войне, остановить ненужное кровопролитие и сесть за стол переговоров", - сказал он

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия ведет на Украине специальную военную операцию за неимением других альтернатив, но остается готовой к мирному урегулированию.