Хегсет: первоочередная ответственность по защите ЕС лежит на европейцах

Американский военный министр призвал союзников по альянсу увеличить инвестиции в программу Prioritized Ukraine Requirements List, через которую союзники Вашингтона по НАТО закупают оружие Украине

БРЮССЕЛЬ, 15 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты при необходимости могут внести свой вклад в дело обеспечения безопасности Европы, однако первоочередная ответственность в этом вопросе лежит на самих европейцах. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет на встрече глав военных ведомств стран НАТО в штаб-квартире альянса.

"Безусловно, Соединенные Штаты внесут свой вклад, однако в первую очередь ответственность должны продолжать нести европейцы, - сказал он. - Мы собираемся конструктивно напоминать нашим союзникам о третьей статье Устава НАТО (о поддержке и наращивании индивидуального и коллективного потенциала - прим. ТАСС). <...> Благодаря усилиям президента [США Дональда] Трампа мы в реальном времени видим, что союзники относятся к этому обязательству серьезно".

Военный министр США также призвал союзников по альянсу увеличить инвестиции в программу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), через которую союзники Вашингтона по НАТО закупают оружие Украине. По его словам, в фонд программы с августа этого года было выделено более $2 млрд.

После начала Россией специальной военной операции западные союзники Киева многократно нарастили поставки вооружений на Украину и выделяют все новые пакеты помощи. При этом в Киеве постоянно настаивают на увеличении поставок военной помощи. В Москве неоднократно подчеркивали, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не меняют ситуацию на поле боя. По данным Минобороны Украины за последние месяцы, страна получает от западных союзников военную помощь на сумму до $2 млрд в месяц.