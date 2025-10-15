WSJ: не менее 1 тыс. палестинских полицейских могут быть отправлены в сектор Газа

Такой план может столкнуться с противодействием Израиля, отмечает газета

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 15 октября. /ТАСС/. Посредники в ходе переговоров по урегулированию конфликта на территории сектора Газа обсуждают отправку 1 тыс. палестинских полицейских для обеспечения безопасности в регионе. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на арабских чиновников.

По ее информации, план отправки полицейских может столкнуться с противодействием Израиля, предположительно незаинтересованного в участии палестинской автономии в обеспечении безопасности в регионе. Сообщается также, что офицеры правопорядка прошли подготовку в Египте и Иордании.

В августе WSJ сообщила о начале подготовки контингента общей численностью 10 тыс. человек для поддержания безопасности после завершения боевых действий на территории сектора Газа.

13 октября в Шарм-эш-Шейхе прошел саммит мира, который был созван по случаю прекращения огня в секторе Газа и освобождения всех удерживаемых там израильских заложников. В ходе заседания президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, президент США Дональд Трамп и турецкий лидер Тайип Эрдоган подписали итоговое соглашение о прекращении огня в палестинском анклаве. Как сообщила канцелярия ас-Сиси, участники саммита призвали реализовать следующие этапы плана Трампа по решению конфликта в секторе, включая вопросы управления, восстановления инфраструктуры и политического урегулирования.