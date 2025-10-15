Госсовет Франции отклонил жалобу Ле Пен на запрет участвовать в выборах

Члены Государственного совета мотивировали свою позицию тем, что удовлетворение жалобы политика "потребовало бы изменений действующего законодательства"

ПАРИЖ, 15 октября. /ТАСС/. Государственный совет Франции отклонил ходатайство лидера парламентской фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен о пересмотре правовых актов, запрещающих ей принимать участие в выборах. Об этом говорится в коммюнике этой высшей судебной инстанции по административным делам.

"Государственный совет отклоняет ходатайство госпожи Ле Пен", - говорится в сообщении.

Члены Госсовета мотивировали свою позицию тем, что удовлетворение жалобы Ле Пен "потребовало бы изменений действующего законодательства", что не входит в компетенцию Госсовета. "Госсовет поэтому не может передать ходатайство в следующую инстанцию - Конституционный совет", - отмечается в тексте.

Таким образом Ле Пен надеялась добиться через Конституционный совет - высшую инстанцию по надзору за соблюдением основного закона - отмены противоречащих, по ее мнению, конституции положений избирательного законодательства до начала апелляционного пересмотра дела о парламентских ассистентах в 2026 году. К этому политика побуждает то обстоятельство, что президентские и парламентские выборы могут состояться досрочно. Действующий запрет мешает ей выдвигать свою кандидатуру и вести предвыборную борьбу.

Дело Ле Пен

Суд в Париже 31 марта приговорил Ле Пен по делу о парламентских ассистентах к четырем годам лишения свободы, два из которых ей придется носить электронный браслет (остальные два года даны условно). Также суд принял решение лишить ее права занимать выборные должности и участвовать в выборах в течение пяти лет, причем данная мера, в отличие от лишения свободы, вступила в силу немедленно и может быть отменена только в случае успешной апелляции. Приговор парижского суда лишает Ле Пен возможности баллотироваться на выборах.

Ле Пен подала жалобу в вышестоящую судебную инстанцию. Как ожидается, апелляционный пересмотр дела может завершиться не ранее лета 2026 года.

Согласно результатам опроса, проведенного французским институтом общественного мнения Ifop, более трети французов готовы отдать свой голос за Ле Пен на президентских выборах.

В поддержку Ле Пен выступили европейские лидеры, в частности премьер-министры Венгрии Виктор Орбан и Италии Джорджа Мелони. Мелони заявила, что приговор в отношении Ле Пен нарушает демократические права миллионов граждан. Лидер итальянской партии "Лига" Маттео Сальвини, занимающий в правительстве посты вице-премьера и министра инфраструктуры, назвал решение французских судей "объявлением войны со стороны Брюсселя" и попыткой ущемления демократии.