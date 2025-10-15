Испания не исключила участия в закупке у США оружия для Украины

Более 20 стран рассматривают эту возможность, отметила министр обороны королевства Маргарита Роблес

МАДРИД, 15 октября. /ТАСС/. Министр обороны Испании Маргарита Роблес не исключила, что королевство в будущем присоединится к инициативе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), в рамках которого союзники по НАТО закупают вооружения для Украины из американских запасов.

"Думаю, что сейчас более 20 стран рассматривают эту возможность, и Испания всегда будет частью решения проблем", - отметила глава ведомства, чьи слова приводит агентство EFE. По версии министра, "если необходимо будет участвовать в этой инициативе, чтобы помочь Украине, то Украина - приоритет".

Программа PURL была запущена 14 июля президентом США Дональдом Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. 17 сентября представитель альянса в Киеве Патрик Тернер сообщил, что поставки американского оружия Украине идут.

После начала Россией специальной военной операции западные союзники Киева многократно нарастили поставки вооружений на Украину и выделяют все новые пакеты помощи. При этом в Киеве постоянно настаивают на увеличении поставок военной помощи. В Москве неоднократно подчеркивали, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не меняют ситуацию на поле боя. По данным Минобороны Украины за последние месяцы, страна получает от западных союзников военную помощь на сумму до $2 млрд в месяц.