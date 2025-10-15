МИД Южной Осетии: ЕСПЧ расписался в некомпетентности, поддержав иск Грузии к РФ

Подобные подходы по обелению преступлений агрессора, двойные стандарты, сегрегация и дискриминация приводят к еще большим трагедиям, отметили в ведомстве

ЦХИНВАЛ, 15 октября. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) своим решение об удовлетворении иска Грузии против РФ подписался под своей абсолютной некомпетентностью. Об этом говорится в заявлении МИД Южной Осетии, опубликованном на сайте ведомства в связи с решением ЕСПЧ.

"14 октября Европейский суд по правам человека совершил очередной ангажированный шаг, удовлетворив иск Грузии против России и присудив признанному международной комиссией Евросоюза агрессору компенсацию в размере 253 млн евро за якобы нарушения прав человека, связанные с конфликтом 2008 года. Это крайне предвзятое и политизированное решение, в полной мере отражающее "уровень правосудия" данной организации, наилучшим образом демонстрирует истинное лицо Европы. Отклонив в 2021 году заявления со стороны граждан Южной Осетии, европейское судилище подписалось под своей абсолютной некомпетентностью, беспринципно поправ права тысяч жителей Южной Осетии - жертв грузинской агрессии, которые, видимо, в понимании "просвещенной Европы" являются второсортными", - говорится в заявлении.

В МИД считают, что именно подобные подходы по обелению преступлений агрессора, двойные стандарты, сегрегация и дискриминация приводят к еще большим трагедиям и их повторению. Кроме того в министерстве выразили сожаление, что история ничему не научила европейцев, и они упорно продолжают повторять те же ошибки.

"Для Южной Осетии на фоне подобных действий европейских структур залогом ее безопасного развития является укрепление государственности и совершенствование механизмов взаимодействия с дружественными странами, в первую очередь, с Российской Федерацией, являющейся гарантом мира и стабильности в регионе", - отметили в ведомстве.

О конфликте

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых к тому времени приняли гражданство РФ, и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневного военного конфликта погибли более тысячи человек, из которых 72 - российские военнослужащие. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии.

ЕСПЧ считает, что разграничение между Южной Осетией, не признаваемой странами Европы, и Грузией после атаки Тбилиси на Цхинвал в августе 2008 года якобы ущемило права местных жителей и требует компенсации морального ущерба. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не планирует исполнять решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате €253 млн в пользу Тбилиси по итогам событий 2008 года

Совет Европы в марте 2022 года приостановил членство России. Москва, не имея возможности полноценно работать в таких структурах, в сентябре того же года вышла из Европейской конвенции по правам человека и, как следствие, вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ.