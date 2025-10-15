Армянская церковь обвинила власти в попытках нарушить ее естественную деятельность

ЕРЕВАН, 15 октября. /ТАСС/. Армянская апостольская церковь (ААЦ) назвала задержание священнослужителей Арагацотнской епархии очередным проявлением систематической антицерковной кампании, развязанной властями страны и нацеленной на нарушение естественной деятельности церкви.

"Незаконное уголовное преследование предстоятеля Арагацотнской епархии, священнослужителей епархии и сотрудников является очередным проявлением систематической антицерковной кампании, развязанной властями. Подобные возмутительные действия явно демонстрируют злонамеренный умысел, направленный на нарушение нормальной деятельности церкви, подрыв авторитета церкви, распространение атмосферы страха и тревоги среди духовенства, верующих и во всем обществе", - говорится в заявлении ААЦ.