Рютте: более половины стран НАТО готовы закупить у США оружие для Киева

Генсек альянса отметил, что всего о намерении поставить новые вооружения на Украину, закупленные у США или на двусторонней основе, объявили на встрече контактной группы 19 государств

БРЮССЕЛЬ, 15 октября. /ТАСС/. Более половины государств НАТО объявили о готовности подключиться к программе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), которая предусматривает закупки у США оружия для Украины. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции по итогам заседания контактной группы на уровне министров обороны по поставкам оружия Киеву.

"Есть виды вооружений, которые могут предоставить только США, и им нет альтернативы. Это так называемая инициатива PURL. Когда мы начали заседание, 6 стран НАТО участвовали в этой инициативе, однако после встречи уже более половины государств НАТО - 16-17 - готовы присоединиться к ней", - сказал он.

Рютте отметил, что всего о намерении поставить новые вооружения на Украину, закупленные у США или на двусторонней основе, объявили на встрече контактной группы 19 государств альянса, однако не уточнил, о каких именно вооружениях идет речь.