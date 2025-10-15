TASR: встреча кабминов Словакии и Украины пройдет 17 октября

Контакты состоятся в Кошице в 11:30 мск

Редакция сайта ТАСС

БРАТИСЛАВА, 15 октября. /ТАСС/. Консультации правительств Словакии и Украины пройдут в форме совместного заседания 17 октября в городе Кошице в восточной части Словакии. Об этом сообщило информационное агентство TASR.

Начало консультаций запланировано на 10:30 (11:30 мск). Местом их проведения выбрана историческая ратуша крупнейшего города Восточной Словакии. "Переговоры правительств Словакии и Украины приносят хорошие результаты", - привело агентство слова словацкого премьер-министра Роберта Фицо.

В ходе межправительственных консультаций, как следует из сообщения, особое внимание будет уделено взаимодействию Братиславы и Киева в сферах энергетики, транспорта, образования, сельского хозяйства, оборонной промышленности и трансграничного сотрудничества. Будут обсуждаться вопросы, связанные с послевоенным восстановлением Украины и реализацией плана ее вступления в Евросоюз. Пройдут двусторонние переговоры премьеров и министров иностранных дел.

Предстоящая встреча кабминов, согласно агентству, продолжит серию переговоров такого уровня между ними. Словацко-украинские межправительственные консультации прошли в апреле 2024 года в городе Михаловце (Восточная Словакия), а затем - Ужгороде.