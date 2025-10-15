Ситени Рандрианасулуниайку избрали главой Нацассамблеи Мадагаскара

ХАРАРЕ, 15 октября. /ТАСС/. Ситени Рандрианасулуниайку избран новым председателем Национальной ассамблеи (нижней палаты парламента) Мадагаскара. Об этом сообщил портал Orange.

Рандрианасулуниайку - в прошлом заместитель главы палаты и лидер оппозиционного меньшинства.

Его избрание стало возможным после роспуска постоянного бюро палаты голосами 127 из 133 депутатов, принявших участие в процедуре. Это дало возможность назначить новое руководство палаты на переходный период до выборов в орган.

14 октября Национальная ассамблея большинством голосов отстранила от власти президента Мадагаскара Андри Радзуэлину, который убыл в неизвестном направлении. Радзуэлина не принял этого решения, заявил о нелегитимности данного и всех последующих шагов своих противников, а также, что продолжит удаленно руководить страной, находясь в безопасном месте.

После этого военные объявили, что берут власть в свои руки и создают президентский совет республики за реформу (ПСРР) во главе с полковником Майклом Рандрианириной. ПСРР состоит из нескольких высокопоставленных чинов ВС Мадагаскара и жандармерии, но позднее в него войдут и гражданские лица. Также объявлено о создании "Хартии переходного периода Республики Мадагаскар" до принятия новой конституции и проведения всеобщих выборов.