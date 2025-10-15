В ООН отметили важность визита временного президента Сирии аш-Шараа в Россию

Официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик отметил, что республике важно стабилизировать отношения со всеми странами

ООН, 15 октября. /ТАСС/. Визит президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа в Россию важен, арабской республике нужно стабилизировать свои отношения не только с соседями. Об этом заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Полагаю, что присутствие Аш-Шараа в Москве является важным. Для Сирии важно стабилизировать отношения не только со своими соседями, но и со всеми странами", - сказал он.

Аш-Шараа приехал в Россию с рабочим визитом. Это его первая поездка в страну. Кроме того, это первый визит сирийского руководителя с момента смены власти в Дамаске в конце прошлого года.