Цхинвал призвал ОБСЕ заняться гарантиями безопасности вместо популизма

В Южной Осетии выразили сожаление, что представители некогда авторитетной организации вместо признания реальности и факта существования республики из года в год говорят фразы, в которые на самом деле и сами не верят

Редакция сайта ТАСС

ЦХИНВАЛ, 15 октября. /ТАСС/. МИД Южной Осетии призвал действующего председателя ОБСЕ и МИД Финляндии Элину Валтонен к дипломатичности и вместо популистских высказываний заняться вопросами гарантий безопасности для республики со стороны Грузии. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства республики в связи с высказываниями финского дипломата о решительной поддержке территориальной целостности Грузии.

"Заявления действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен о решительной поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии неуместны и отдают легким популизмом. Глава организации, которая является участником дискуссий по безопасности в Закавказье с октября 2008 года, организации, которая ранее также была посредником по урегулированию грузино-осетинского конфликта, оставившей двусмысленный осадок своими зачастую неконструктивными подходами, могла бы быть более дипломатичной хотя бы накануне очередного раунда дискуссий", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте МИД республики.

В Южной Осетии выразили сожаление, что представители некогда авторитетной организации вместо признания реальности и факта существования республики из года в год говорят фразы, в которые на самом деле и сами не верят.

"Решения, принятые руководством России по итогам принуждения агрессора к миру в августе 2008 года, изменению не подлежат. Это неоднократно подчеркивалось российской стороной. Двусторонние отношения между Южной Осетией и Россией имеют прочную договорную базу в соответствии с нормами международного права, в том числе это касается и вопросов пребывания на территории республики российского воинского контингента. Призываем ОБСЕ и другие международные организации заниматься не "кричалками через забор", а предметным обсуждением актуальных региональных проблем и в первую очередь вопросов гарантий безопасности для Южной Осетии и Абхазии со стороны Грузии", - подчеркнули в МИДе.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия вновь совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых к тому времени приняли гражданство РФ, и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневного военного конфликта погибли более тысячи человек, из которых 72 - российские военнослужащие. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии.

С 2008 года в Женеве проходят Международные дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье с участием Абхазии, Грузии, России, США и Южной Осетии при посредничестве спецпредставителей от ООН, ЕС и ОБСЕ. Работа традиционно ведется в двух рабочих группах - по безопасности и по гуманитарным вопросам. Женевские дискуссии остаются единственной платформой диалога между Сухумом, Тбилиси и Цхинвалом.