Orange: лидер путчистов на Мадагаскаре вступит в должность президента 17 октября

Пост займет полковник Майкл Рандрианирина

Михаэль Рандрианирина © AP Photo/ Brian Inganga

ХАРАРЕ, 15 октября. /ТАСС/. Глава группы военных, которые пришли к власти на Мадагаскаре 14 октября, полковник Майкл Рандрианирина, принесет присягу в качестве президента Республики Мадагаскар на переходный период 17 октября. Об этом сообщил малагасийский портал Orange.

К присяге его приведет Высший конституционный суд, отмечает портал со ссылкой на официальное коммюнике нового высшего органа власти, созданного военными, - Президентского совета за реформу Республики Мадагаскар.

25 сентября на Мадагаскаре начались антиправительственные манифестации с требованием отставки президента Андри Радзуэлины. Президент отказался уходить со своего поста, но со временем отбыл в неизвестном направлении, сославшись на угрозы расправы с ним. 14 октября Национальная ассамблея (нижняя палата парламента) Мадагаскара отрешила президента от власти ввиду его отсутствия, что было одобрено Высшим конституционным судом. Власть в стране взяла группы военных во главе с Рандрианириной, которые объявили об упразднении конституции и о начале переходного периода, формирования новых органов власти.

Радзуэлина заявил о нелегитимности данных шагов.